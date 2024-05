Vietato mollare

IL TEMPO (L. PES) - Può valere una finale, ma De Rossi non vuole scegliere e la testa sarà anche un po' alla rimonta di Leverkusen. Questa sera all'Olimpico arriva la Juventus (fischio d'inizio 20.45, diretta Dazn) per uno scontro diretto in chiave Champions League, con i bianconeri avanti terzi in classifica e sei punti avanti ai giallorossi. Entrambe le squadre vorranno approfittare del pareggio del Bologna, con la Roma che deve guardarsi le spalle da Atalanta e Lazio. Dopo il ko nell'andata della semifinale con l'invincibile Bayer di Xabi Alonso, De Rossi ha le idee chiare. "Siamo in semifinale, non facciamo calcoli, è un sogno per noi e per i nostri tifosi, non possiamo permetterci di fare ragionamenti strani. Il campionato è importante, faremo delle scelte, non possono giocare sempre gli stessi 11, sono scelte che vanno fatte, non molliamo nessuno dei due obiettivi".

Un allenamento supplementare questa mattina ("ce lo possiamo permettere giocando in casa") che dovrà sciogliere gli ultimi dubbi al tecnico di Ostia. Ma se quella con i tedeschi è stata una serata amara, DDR non dimentica il percorso fatto e con un occhio guarda già al futuro. "Ho parlato con i presidenti usando la parola "modello". Il Bayer non ha mai vinto niente in Germania, ha sempre fatto ottime squadre e venduto per alimentarsi, però hanno lavorato in una direzione giusta. Quando parlo di modello parlo delle caratteristiche fisiche e tecniche di individualità, potrebbero essere cose che chiederò a giugno. La squadra che ho io può permetterci di arrivare fino in fondo. Fra prestazione e media punti e disponibilità negli allenamenti e nel minutaggio io devo rispettare questa rosa, poi a fine anno se si cambierà sarà perché ogni allenatore ha bisogno di determinate caratteristiche. I miei mi hanno portato fin qui, non dimentico le cose clamorose che hanno fatto, chiederò uno sforzo incredibile per le ultime partite e poi analizzeremo e cercheremo qualità nella campagna mercato".

Un'ammissione e allo stesso tempo una prova di grande onestà sulla valutazione della rosa e sul suo ruolo futuro. Roma-Bayer dodici mesi dopo è la fotografia di quello che si può creare lavorando in sinergia tra club e tecnico, scegliendo una direzione e percorrendola remando tutti dalla stessa parte in modo costruttivo. Tanto della possibilità di investimento della Roma in estate passa dalla qualificazione alla Champions, per questo la gara contro la Juventus di questa sera diventa una sorta di finale nel percorso del campionato, un po' come lo sarà quella a Bergamo tra sette giorni con l'Atalanta. Ma De Rossi non vuole lasciare nulla di intentato e giovedì alla BayArena deve essere una partita a tutti i costi. E dopo la carica del tecnico in conferenza arriva anche l'appello del club: "Colorate lo stadio di giallorosso".