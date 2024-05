Vicino Nandez a zero. Occhi su Gabriel Sara

LEGGO (F. BALZANI) - Un colpo a parametro zero per iniziare la rivoluzione. La Roma ha messo gli occhi su Nahitan Nandez, centrocampista classe 95 che dopo 5 anni lascerà il Cagliari. A confermarlo è il suo agente Bentancur: «C'è l'accordo per un triennale». Dichiarazioni nette, forse troppo visto che ancora non c'è nulla di definito. Ma il profilo piace a De Rossi per sostituire la sicura partenza di Sanches. L'uruguaiano ha risposto positivamente all'interesse della Roma dove andrebbe a guadagnare un milione in più rispetto agli 1,6 che percepiva a Cagliari. Nandez e De Rossi d'altronde si conoscono da tempo. Nel 2018 Daniele iniziava la sua avventura al Boca dove c'era proprio "Leon" prima di sbarcare in Sardegna. L'affare dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della Copa America a meno di un rilancio dall'Arabia. E ovviamente sarà il primo di una lunga lista che vede anche il brasiliano Gabriel Sara del Norwich. Prima di intavolare il piano di rafforzamento Ghisolfi dovrà capire se la Roma avrà il paracadute Champions. Obiettivo che passa dalla finale di stasera tra Atalanta e Leverkusen. In quel caso ci sarebbero risorse in più per inseguire sogni come Chiesa o per provare a confermare big come Lukaku. Il belga ieri ha postato una foto con la maglia della Roma e la scritta: «Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza». Stangata infine per Paredes, squalificato per 2 turni.