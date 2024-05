Venerdì il Lega Calcio a 8 Day

Venerdì 24 maggio, allo Stadio dei Marmi, nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, andrà in scena il Lega Calcio a 8 Day. Una giornata di sport e inclusione di un campionato in cui militano o hanno militato campioni del calibro di Moscardelli, Totti, Ledesma e Candela.

Uno spettacolo gratuito, organizzato in patrocinio con Sport e Salute e Roma Capitale, che comincerà alle ore 16 con le finali di Coppa Italia di Lega Unica, il torneo più inclusivo d'Italia che coinvolge squadre come Lazio, Roma ed Empoli composte da persone con disabilità motoria e intellettiva. [...] Alle 19.30 è previsto il fischio d'inizio del Trofeo per la Pace, con la Nazionale della Lega Calcio a 8 che sfiderà in amichevole la Rappresentativa Ucraina. Un match importante e inedito che avrà come slogan il più nobile dei messaggi: stop alla guerra!

(Tuttosport)