Una Primavera d'oro per la nuova Roma

La vittoria della Roma Primavera contro la Lazio in semifinale scudetto è solo l'ultimo traguardo inanellato dai giovani di Federico Guidi. [...] Nei progetti futuri di Daniele De Rossi ci sono anche questi ragazzi che, se fatti crescere al fianco di giocatori più affermati, possono diventare una risorsa importante nel nuovo progetto dei Friedkin. [...] La strada da percorrere sarà la medesima anche il prossimo anno, De Rossi lo ha già anticipato in una delle ultime conferenze stampa svelando che sta osservando qualche Primavera da vicino per promuoverlo in prima squadra.

Non ha fatto nomi, ma non è complicato capire chi presto comincerà a frequentare stabilmente la prima squadra. Pagano e Pisilli, ad esempio, si allenano stabilmente con De Rossi ma da quando c'è stato il cambio in panchina sono stati convocati a corrente alternata. [...] Differente la situazione di Cherubini, lui era già a un passo dalla Juventus a gennaio e poi non se ne fece nulla. Il suo contratto è in scadenza e sembra che verrà rinnovato. [...] C'è poi Joao Costa, l'unico che De Rossi ha utilizzato, ma mai più di cinque minuti. [...] In difesa, invece, occhio a Golic, difensore centrale e marcatore contro la Lazio l'altra sera. [...]

(Il Messaggero)