"Un gol e cambia tutto"

Anche se il doppio vantaggio accumulato grazie allo 0-2 ottenuto all'Olimpico sette giorni fa è una discreta ipoteca sul passaggio del turno, il Bayer Leverkusen giocherà la gara di ritorno contro la Roma con una sola intenzione: vincere. "Pensiamo come se l'andata non sia mai esistita, si riparte dallo 0-0", anche perché "un gol potrebbe già cambiare tutto", ha ricordato Xabi Alonso nella conferenza stampa della vigilia. [...]

La priorità è quella di riportare il club 22 anni dopo in un'altra finalissima europea: quella volta a Glasgow era Champions League e la meravigliosa girata di Zidane fu la condanna al ko. [...] Per quanto riguarda la formazione, Xabi potrebbe riproporre la mossa Stanisic alto a destra liberando Frimpong in una posizione più avanzata: da punta si candida Boniface. [...]

(Tuttosport)