Ultima chance per la Roma: l'Atalanta sfida il Bayer

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'Atalanta chiamata all'appuntamento storico alla sua prima finale europea. Questa sera alle 21 - partita trasmessa da Sky, Dazn e in chiaro su Rai 1 - all'Aviva Stadium di Dublino andrà in scena l'ultimo atto dell'Europa League che vedrà affrontarsi i bergamaschi e i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. «C'è tanta gente che tiferà per noi perché rappresentiamo l'Italia - ha affermato Gasperini alla vigilia - cercheremo di farlo bene, sentiamo la presenze ed è una motivazione in più». Do-po la sconfitta in finale di Coppa Italia la Dea vuole concludere la stagione con un successo dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League: «Abbiamo la convinzione di aver fatto un percorso molto buono, ci è rimasto l'amaro in bocca per il match con la Juve, ma ci faremo trovare pron-ti con l'energia giusta». Gasperini dovrà fare sicuramente a meno dell'infortunato De Roon, mentre potrà contare nuovamen-te su Scamacca e Hien. In porta sarà confermato Musso, mentre al posto del capitano ci sarà Pasalic. Pochi dubbi anche per quanto ri-guarda Xabi Alonso, che dovrebbe confermare l'attacco senza «nove» già visto con la Roma. E proprio i giallorossi guarderanno con attenzione la gara di stasera: un'eventuale vittoria dell'Atalanta potrebbe permettere al club capitolino di ottenere un biglietto per la prossima Champions, a patto che la Dea concluda il campionato al quinto posto. In qualunque altro scenario - sconfitta o trionfo nerazzurro ma con una posizione migliore rispetto a quella auspicata - la squadra di De Rossi disputerebbe l'Europa League.