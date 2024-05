Tutto sul campionato

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la brutta sconfitta di Europa League la Roma sarà obbligata a convogliare tutte le energie sui prossimi impegni di campionato per assicurarsi un biglietto d'ingresso nella prossima ricchissima Champions League. Il passo falso con il Leverkusen di giovedì non dovrà infatti avere ripercussioni sul cammino in Serie A. Mancano quattro giornate al termine della stagione, e il club capitolino sarà costretto a difendere a tutti i costi il quinto posto, cercando di tenere il più lontano possibile la Lazio e, soprattutto, l'Atalanta. I nerazzurri, ancora in attesa di capire la data del recupero con la Fiorentina, sono attualmente a tre lunghezze di distanza, ma i giochi si potrebbero chiudere già nel seguente fine settimana, quando Pellegrini e compagni, tornati dalla trasferta di Leverkusen, andranno al Gewiss Stadium in un match che si preannuncia come un vero e proprio spareggio. Ma i giallorossi avrebbero a disposizione una "seconda chance" proprio per mano dei bergamaschi: un'eventuale vittoria nella finale di Dublino della squadra di Gasperini permetterebbe alla sesta classificata di Serie A di disputare la Champions League, a patto che la stessa Atalanta arrivi quinta. Uno scenario che la Roma preferirebbe evitare, specialmente potendo decidere il destino del prossimo anno con le proprie mani.

Bisognerà ragionare però di partita in partita, cominciando dalla sfida di domani contro la Juventus del grande ex Dybala, di nuovo davanti al pubblico dell'Olimpico. L'ingresso nella "Coppa dalle grandi orecchie", competizione che manca dal 2018 garantirebbe innanzitutto la possibilità di aggiudicarsi la prima fascia - grazie al settimo posto nel ranking per club, seconda migliore italiana dietro di un solo punto all'Inter, forte della finale disputata lo scorso giugno contro il Manchester City - e inoltre un incasso che farebbe respirare il bilancio, considerando i rigidi paletti imposti dalla UEFA dal Settlement Agreement. Solo successivamente si potrà pensare alla semifinale di ritorno. Rimontare lo 0-2 maturato all'Olimpico sembra un'impresa al limite dell'impossibile, principalmente confrontando le condizioni attuali delle due squadre: mentre la Roma paga la rincorsa in campionato con la lucidità in campo, i neocampioni di Germania proseguono la loro striscia di imbattibilità che dura da 47 partite consecutive. Nelle stagioni precedenti si è sempre preferito concentrarsi sulle competizioni europee, perdendo terreno nelle ultime gare di Serie A ma, complice l'errore di Karsdorp, il percorso più agevole per raggiungere l'obiettivo prefissato potrebbe essere quello opposto.