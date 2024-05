Troppo Bayer, Roma a terra. Tedeschi padroni all’olimpico, Karsdorp sbaglia ora è durissima

I tedeschi hanno già un piede sulla scaletta dell'aereo per Dublino, dove si giocherà la finale di Europa League. Per crederci, bisogna aggrapparsi alle due occasioni rumorose di cui la Roma ha goduto, la traversa di Lukaku sullo 0-0 e la rete fallita di testa da Abraham a due passi dalla porta, all'ultimo secondo, un gol che avrebbe ravvivato la speranza. [...] La Roma parte fortissimo e il Bayer sembra tramortito, ma sta studiando il contropiede perfetto. La partita gira nel momento della traversa di Lukaku su assist di Paredes. Lì la Roma si è illusa che la partita fosse nelle sue mani. Pochi minuti dopo, il pasticcio dello 0-1. Un retropassaggio sciagurato di Karsdorp, d'esterno destro è stato intercettato da Grimaldo che l'ha servito in mezzo a Wirtz per la più comoda delle reti. Da quel momento i tedeschi entrano in possesso della partita fino al termine del match. [...]

(Gasport)