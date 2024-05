Troppi insulti, Karsdorp chiude i social. Dubbio Mancini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma torna ad allenarsi in vista del big match contro la Juventus. Poco tempo per elaborare la sconfitta in Europa League per i giallorossi, che già ieri si sono ritrovati a Trigoria per la prima - e penultima - esercitazione. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori reduci da problemi dopo l'andata con il Leverkusen, in particolare Mancini e Spinazzola. Il centrale nel recupero della prima frazione di gioco aveva già segnalato alla panchina un fastidio all'adduttore, ma ha comunque proseguito per tutta la partita, così come l'ex Juve.

Oggi ci sarà la rifinitura, nella quale De Rossi - che tornerà a parlare in conferenza stampa alle 10.30 - deciderà gli undici che scenderanno in campo. Probabile l'impiego dal primo minuto di N'Dicka, mentre sulla fascia destra dovrebbe tornare nuovamente titolare Celik per Karsdorp - costretto a rendere privato il profilo Instagram dopo le critiche arrivate per l'errore di giovedì - mentre sul lato opposto ci sarà alternanza tra Spinazzola e Angelino, subentrato a gara in corso giovedì. Per la sfida di domani sera, l'ultimo scontro diretto della Roma all'Olimpico, è previsto il 56° tutto esaurito dell'era Friedkin con quasi 64mila spettatori che sosterranno i giallorossi nella corsa Champions. Ieri invece è iniziata la vendita libera per Roma-Genoa, l'ultima partita casalinga della stagione, con molti posti già venduti durante le offerte del "Black Friday" andato in scena lo scorso novembre.