Trionfo nel derby, giallorossi in finale

IL TEMPO - La Roma va in finale per lo scudetto Primavera battendo la Lazio nel derby con un rocambolesco 3-2. Il 31 maggio i giallorossi incontreranno il Sassuolo che ha eliminato l'Inter. Al Viola Park, si è giocata ieri la seconda semifinale e le due compagini romane non si sono risparmiate regalando spettacolo. La Lazio parte forte e va in vantaggio con Koné, colpendo anche una traversa e un palo. La Roma si sveglia e mette in campo un'intensità incredibile e trova il pari con Golic, oltre ad un palo ed una traversa. Nella ripresa stesso copione, la Lazio si getta in attacco e torna avanti con una botta incredibile di Sardo. I ragazzi di Guidi non ci stanno e la ribaltano con le reti di Pagano e la rovesciata alla Rooney di Alessio.