Trasferta rapida per la squadra in vista di Perth

Tutto in giornata. Sarebbe stato probabilmente così anche se la partita fosse stata importante per la classifica, ma a maggior ragione adesso De Rossi ha deciso: la squadra, sfruttando l'orario notturno Imposto dalla Lega, partirà domenica mattina per Empoli e rientrerà subito dopo il match che determinerà la fine del campionato. Nel gruppo in viaggio dovrebbe esserci per la prima volta anche il nuovo direttore, sportivo, Florent Ghisolfi. […] La Roma partirà per l’Australia martedì 28 e tornerà domenica 2. Toccata a fuga, considerando che il viaggio durerà quasi una giornata intera.

(Corsport)