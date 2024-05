Traffico al bivio per la Champions. L'Atalanta viaggia sulla doppia corsia

Bergamo è la città dei Mille, ma in questi giorni da quelle parti si fa l'Europa: l'Atalanta può dare al nostro calcio il sesto posto in Champions - se vincerà l'Europa League contro il Bayer Leverkusen - ma intanto parte in pole position per prendersi il quinto. [...] Daniele De Rossi, reduce dalla faticosa illusione di Leverkusen, tiferà sicuramente Atalanta contro i tedeschi, ma per adesso non ha molte alternative alla vittoria. [...] "Dovremo essere bravi a farci scivolare addosso l'eliminazione in semifinale - sottolinea De Rossi -. Certo i giocatori non sono felici, li vedo affranti, anche se hanno fiducia nel futuro: ci aspetta una partita decisiva". [...]

Dybala è rimasto a Roma perché non ha ancora smaltito il fastidio muscolare sofferto contro la Juve: farà comunque un provino in mattinata e in caso positivo potrebbe anche raggiungere Bergamo. "La stanchezza c'è, ma poi avremo una settimana libera da impegni e ai giocatori posso chiedere qualcosa di più - spiega De Rossi - L'Atalanta? E' unica ed è un'ispirazione per molti allenatori. Gasperini verrà ricordato come uno che ha cambiato il calcio riportando qualcosa che esisteva già, dandogli però una sfumatura moderna". [...]

(corsera)