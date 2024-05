Totti: "Ghisolfi? Spero si ambienti presto"

"Mou o De Rossi? Nessun paragone, José è il numero uno, mentre Daniele sta dimostrando il suo valore e il suo attaccamento. Ha tutta la carriera davanti", le parole di Francesco Totti ai microfoni di RaiNews24 a margine di un torneo di padel a Ortona. L'ex numero 10 si è poi soffermato sul mancato ritorno in società: "Non sono né rammaricato né deluso che non mi abbiano richiamato". E su Ghisolfi: "Spero si ambienti il prima possibile nel calcio italiano e faccia il meglio alla Roma".

(Il Messaggero)