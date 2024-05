Torna Lukaku, Srnalling in panchina

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La partita di domani sera per De Rossi sarà una delle più importanti da quando è diventato il tecnico della Roma. Per la semifinale d'andata con il Bayer Leverksuen di fronte ai 60mila dell'Olimpico l'allenatore giallorosso potrà contare nuovamente su Smalling e Lukaku, entrambi ritornati dai rispettivi infortuni, oltre a Paredes e Llorente, squalificati nell'ultima giornata di campionato. In porta ci sarà come sempre Svilar, che con le sue parate è riuscito a tenere invita la Roma con il Napoli. A destra l'unica opzione disponibile è Karsdorp, vista la squalifica di Celik e l'assenza dalla lista UEFA di Kristensen, mentre sul lato opposto ci sarà Spinazzola. Al centro della difesa confermata la coppia formata da Mancini e N'Dicka. Nonostante Smalling sia totalmente recuperato, De Rossi dovrebbe preferire l'ivoriano per ovviare alla velocità del reparto offensivo dei tedeschi. Con il ritorno di Paredes, si ricostituirà il centrocampo titolare formato dall'argentino, Cristante e Pellegrini. Dopo due settimane di stop, Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo e si è messo subito a disposizione del club per la sfida europea. Il centravanti belga - capocannoniere nel torneo con 7 marcature - guiderà l'attacco insieme a Dybala ed El Shaarawy. In casa Leverkusen, Xabi Alonso si affiderà a Kovar, portiere di coppa, mentre in regia tornerà un riposato Xhaka. Davanti Boniface preferito a Schick.