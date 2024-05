Tifosi show tra le strade e allo stadio

Ma quanti erano? Sognavano, cantavano, gridavano. Appiccicati alla bandierina del calcio d'angolo, nel piccolo triangolo a loro riservato, i duemla romanisti hanno incitato la squadra fino all'ultima corda vocale. Si sono sentiti eccome, anche al cospetto della curva nord del Leverkusen che in termini sonori (e canori) si fa rispettare in tutta la Germania. (...) C'è stata qualche piccola scararnuccila nel parco adiacente dello stadio a un paio d'ore dal calcio d'inizio, dovuta alle provocazioni di alcuni tedeschi. Ma per fortuna ogni principio di tafferuglio si è spento rapidamente quando sul posto è piombata la polizia a cavallo: dal punto di vista della sicurezza l'organizzazione è stata perfetta.

(corsport)