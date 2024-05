Terapie per Paulo, Cristante se la cava

In mattinata inizierà il mini-ritiro in vista di Bayer Leverkusen e Atalanta. La squadra si ritroverà a Trigoria prima delle 10 per svolgere la seduta di rifinitura, nel pomeriggio volerà a Colonia e giovedì sera affronterà i tedeschi. (...) In entrambe le trasferte dovrebbe esserci Dybala che ieri, nonostante la giornata libera, ha svolto terapie. Con lui anche Llorente, Ndicka e Celik. Rese note le decisioni del giudice sportivo: Cristante non è stato squalificato. Non sono state prese in considerazione le immagini nelle quali contro la Juventus è stato sorpreso dalle telecamere pronunciare una presunta espressione blasfema.

(Il Messaggero)