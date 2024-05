Stadio della Roma, ripartono gli scavi. I residenti: "Picchetto contro le ruspe"

Niente nidi di uccelli e a Pietralata ripartono gli scavi tra le proteste dei comitati di quartiere contrari alla realizzazione del nuovo stadio della Roma. [...] I lavori si erano fermati ad aprile, quando i tecnici del Dipartimento ambiente e anche i carabinieri forestali hanno effettuato diversi sopralluoghi per verificare lo stato del terreno e degli alberi. [...] La questione però, per i cittadini non è chiusa. I comitati di quartiere hanno depositato diversi esposti nell'ultimo anno. In particolare per verificare la presenza di un acquedotto romano, che impedirebbe dunque la realizzazione dell'impianto, e ancor di più la presenza di un bosco da tutelare.

Le associazioni attendono una relazione ufficiale, di cui ancora non vi sarebbe traccia. "Apprendiamo con dispiacere dell'esistenza di documenti che, nonostante sei diversi accessi agli atti da noi promossi da gennaio ad oggi, gli uffici capitolini hanno omesso di condividere. Questa mancata trasparenza, riguarda altresì documenti che dimostrano una "sudditanza" della cosa pubblica che va ad inficiare un iter amministrativo che sembrerebbe già fortemente condizionato dal mancato rispetto di importanti prescrizioni", [...] scrivono i rappresentanti del Comitato popolare Monte di Pietralata. "Ci aspettiamo - aggiungono - quanto prima la convocazione di una commissione Trasparenza". [...]

(la Repubblica)