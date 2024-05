Sprint per Angeliño, Laurienté è l'idea

Mentre dalla suggestiva location della Costa Smeralda la Ceo Lina Souloukou garantisce il rinnovato impegno della famiglia Friedkin all'interno del club, il direttore sportivo Ghisolfi a stretto contatto con la dirigente e Daniele De Rossi sta studiando le mosse per costruire la nuova Roma tra acquisti, cessioni, rinnovi e conferme. Come quella di Angeliño [...] che adesso è davvero a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore della Roma. [...] Ormai mancano giusto i dettagli per chiudere l'operazione che consentirà il suo passaggio definitivo a Trigoria per "soli" cinque milioni di euro. [...] A sinistra ad Angeliño andrà affiancato un altro esterno di livello. [...]

A destra invece uno dei primi nomi su cui puntare è quello di Bellanova del Torino. [...] Un altro nome che intriga a Trigoria è quello di Bafodé Diakité, esterno del Lille di Fonseca, ma da una valutazione di circa 18-20 milioni di euro. [...] Per l'attacco invece, e qui parliamo di esterni rapidi, di qualità e in grado di saltare l'uomo [...] piace Armand Laurienté: il Sassuolo un anno fa chiedeva 20-25 milioni per il francese, con la retrocessione si potrà accontentare di 12 milioni di euro. [...] Certo, quella di Laurienté al momento è ancora un'idea, una delle tante. Il sogno naturalmente resta quello di arrivare a Federico Chiesa, il desiderio del tecnico per rinforzare con un grande elemento l'attacco che è in attesa anche del centravanti. [...]

