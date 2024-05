Spinazzola punta Empoli. Gestione per Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo un giorno di riposo concesso da De Rossi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della penultima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare il Genoa. Il tecnico romanista deve gestire al meglio le forze di tutti i giocatori a disposizione per le ultime due partite di Serie A e per questo alcuni calciatori hanno svolto un lavoro individuale programmato, come Paredes, Pellegrini e Karsdorp. Out Boer per uno stato febbrile, mentre c'è chi invece sta cercando di recuperare dai rispettivi infortuni, come Sanches, Spinazzola e Dybala, impegnati in esercitazioni personalizzate. L'ex PSG ha infatti recuperato dalla gastroenterite che lo aveva tenuto fuori dai convocati nella sfida con l'Atalanta, ma è comunque alle prese con un problema muscolare.

Stesso discorso per Dybala, costretto a saltare sia il big match coi bergamaschi che, ancora prima, il ritorno col Bayer Leverkusen a causa del fastidio accusato con la Juventus. L'argentino andrà valutato nei prossimi giorni per tornare il prima possibile. Ci proverà anche Spinazzola: il terzino dopo la lesione al flessore destro punta a rientrare in gruppo la prossima settimana con l'obiettivo di voler almeno strappare una convocazione per l'ultima gara contro l'Empoli. Al termine della seduta è andata in scena la classica partitella, vinta dalla squadra composta da Svilar, Smalling, Llorente, Celik, Aouar, Joao Costa, Zalewski e Azmoun.