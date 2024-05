Spinazzola e Huijsen: l'incrocio

Incroci pericolosi. Roma e.Juventus si troveranno di fronte non solamente domenica sera all'Olimpico in una sfida che rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa verso la Champions, ma pure sul mercato. A partire dal futuro di Dean Huijsen. Il club giallorosso vorrebbe trattenerlo un'altra stagione a Trigoria. Daniele De Rossi, infatti, lo ritiene un potenziale top player e crede parecchio nelle doti del centrale olandese naturalizzato spagnolo. Difficile però che dalle parti della Continassa diano il via libera a un nuovo prestito come sperano i dirigenti capitolini. La Juve, infatti, per privarsi del classe 2005 punta a 30 milioni. Richiesta sostenuta dal fatto che all'estero già diversi club hanno messo gli occhi su Hujsen: in particolare Borussia Dortmund (in pole), Lipsia e Newcastle. Occhi della Juve su Luigi Cherubini e Leonardo Spinazzola. Il classe 2004 era stato a un passo già a gennaio dal vestire il bianconero, poi l'affare saltò a causa di un infortunio. La Roma sta cercando di rinnovargli il contratto, ma non ha ancora trovato l'accordo. Ecco perché a Torino restano vigili, pronti a piazzare l'affondo su base triennale. […] Infine i giallorossi e la Vecchia Signora stanno duellando pure per accaparrarsi un futuro campione. Parliamo di uno degli Under 14 più forti d’Italia, ovvero l'attaccante Giuseppe Pipitò. Il classe 2010 milita nelle giovanili del Palermo, dove sta giocando giocando contro avversari di 2 anni più grandi, essendo stato inserito nella formazione Under 15 rosanero. Un talento in rampa di lancio e destinato a bruciare le tappe. Con la Juve che punta a tesserarlo in estate, ma dalla Capitale stanno provando la rimonta.A muoversi per convincerlo addirittura un certo Bruno Conti, rimasto letteralmente stregato dal mancino fatato di Pipitò.

(Tuttosport)