Spalletti torna a Trigoria dopo sette anni

L'ultima volta lo avevano visto alla fine di maggio del 2017, all'indomani dell'addio di Totti e del record degli 87 punti. Luciano Spalletti teneva un megafono in mano e urlò Forza Roma con un bel sorriso. Era il suo modo di salutare Trigorla. (...) Ieri Spalletti, in qualità di ct della Nazionale, ha approfittato del passaggio a Roma per tornare a Trigoria, dove ha potuto incrociare gli azzurrabili per l'Europeo, i tanti dipendenti che ha conosciuto e soprattutto Daniele De Rossi, con il quale aveva stabilito un feeling molto forte quando lo allenava. Guardando la seduta di lavoro, Spalletti avrà constatato che l'allievo ha imparato tante cose da lui. (...) Prima di pubblicare i nomi dei convocati per Germania 2024 il ct vuole ancora parlare adalcuni dei giocatori che possono fare al caso dell'Italia.

(corsport)