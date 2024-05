Spalletti in visita ieri a Trigoria. 4 in ballo per andare agli Europei

"Sono un figlio calcistico di Luciano Spalletti". Parlava così, Daniele De Rossi, il giorno della sua presentazione come allenatore della Roma. Ieri a Trigoria DDR ha avuto modo di abbracciare l'attuale c.t. della Nazionale e suo vecchio maestro. (...) Ha fatto visita a Trigoria in quella che per molti anni è stata casa sua: ha incontrato De Rossi, i giocatori della Nazionale e incrociato tante persone con cui negli anni ha lavorato a stretto contatto. Tra pochi giorni dovrà ufficializzare la lista per gli Europei: oltre a Pellegrini, Cristante e Mancini, anche El Shaarawy spera in una chiamata.

(corsera)