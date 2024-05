Souloukou: I Friedkin non vendono, rilanciano

"La Roma resterà sempre il gioiello della corona". E' già una promessa e può diventare una promessa. Con questa affermazione definitiva Lina Souloukou prova a stoppare ogni indiscrezione sul futuro, per confermare il rinnovato impegno della famiglia Friedkin all'interno del club: "Vorrei ribadire con la massima chiarezza un concetto, affinché non vi siano speculazioni: la nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere".

La Ceo della Roma ha parlato davanti a una nutrita platea, quella dello European Globe Soccer Award. [...] "I Friedkin vogliono trasmettere la sensazione di essere i custodi di un club storico. Per questo vogliono sentire sempre la gente coinvolta. Sanno cosa la squadra rappresenti per la tifoseria e per la città". [...] Da questo punto di vista, la Roma dei Friedkin ha sposato in toto la politica dell'Uefa. "Quando si è trattato di dire no alla Superlega - aggiunge Souloukou - la nostra è stata l'unica proprietà americana a opporsi con fermezza". [...]

(corsport)