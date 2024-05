Souloukou: "Friedkin non vende e farà una grande Roma"

"Vorrei ribadire con la massima chiarezza, perché non ci siano speculazioni, che la proprietà Friedkin non ha alcuna intenzione di vendere la Roma e che il suo impegno è a lungo termine". La Ceo giallorossa Lina Souloukou, ospite di uno dei panel degli European Globe Soccer Awards, non vuole lasciare dubbi. [...] Il suo intento è confermare la differenza strutturale del progetto della famiglia Friedkin rispetto a tante altre proprietà soprattutto straniere: "La Roma resterà sempre il centro del nostro progetto, per la città e per i tifosi. La visione della proprietà è quella di un grande investimento a lungo termine, non c'è la minima intenzione di lasciarlo". [...]

Tranquillizzati i tifosi sulla proprietà, resta in ogni caso il tormentone del calciomercato. E' in scadenza il prestito di Sardar Azmoun e i giallorossi non eserciteranno il diritto di riscatto fissato dal Bayer Leverkusen a 12.5 milioni di euro. [...] Con Lukaku di ritorno al Chelsea (dove però non si fermerà) e con Abraham che non ha convinto al rientro dal lungo infortunio, la Roma deve pensare a un nuovo centravanti. E' girato il nome di Serhou Guirassy, guineano dello Stoccarda, 28 anni, contratto in scadenza 2026 e clausola rescissoria da 17,5 milioni. [...] La Roma preferisce un profilo più giovane.

(corsera)