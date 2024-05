“Si sentono imbattibili, sfruttiamolo”. De Rossi suona la carica per il Bayer

“Il Bayer Leverkusen si sente imbattibile. Sarà difficile, ma non impossibile”. Nessuna presunzione ma quel pizzico di orgoglio fondamentale per non essere sotterrato ancor prima di scendere in campo. Daniele De Rossi suona la carica alla vigilia dell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Neo campione di Germania e imbattuto da tutta la stagione. (...) Era il 2023 e un anno dopo i giallorossi hanno la stessa ambizione di un anno fa: “Vogliamo vivere un’altra serata indimenticabile, davanti ai nostri tifosi, consapevoli che sarà una sfida difficilissima, ma non fuori dalla nostra portata. Dobbiamo essere pimpanti sempre, forti sempre. Ci sta che i giocatori si sentano meno brillanti, anche perché arriviamo da un momento in cui stiamo rincorrendo e rincorrere toglie tante energie”. Orgoglio, voglia e un Olimpico ancora una volta sold out. Tutti fattori che potranno aiutare la Roma: “Da temere c’è la loro condizione mentale. Una squadra che non perde mai si sente imbattibile, non in maniera presuntuosa, ma avendo fiducia, credendoci fino alla fine. Se ha fatto 20 gol oltre il novantesimo significa che ha cuore, attributi, giocatori di qualità, temperamento, conoscenza tattica”. (...) Capitolo formazione. Recuperati sia Smalling che Lukaku: “Si sono allenati, sembrava stessero bene, vedremo tra oggi e domani le risposte dei loro piccoli problemi. Vedremo se avvertiranno qualche sensazione negativa o se staranno bene”. Il belga ha smaltito l’infortunio muscolare subito contro il Milan e domani sera punta ad una maglia da titolare accanto a Dybala ed El Shaarawy. De Rossi ci spera e Big Rom non vuole mancare. (...)

(La Repubblica)