Sfida alla Roma in Australia. In panchina ci sarà Bonera

Stagione finita? Non ancora. Ci sarà spazio per un'ultima uscita, decisamente lontano da San Siro: la squadra volerà a Perth, Australia, per sfidare la Roma in amichevole. Più che un'esercitazione tecnica, un evento commerciale che garantirà al Milan qualche milione di euro. Pioli, ormai salutato, non si imbarcherà: a guidare la squadra all'Optus Stadium, 65.000 spettatori e quasi sold-out, ci sarà Daniele Bonera. Una prima da allenatore rossonero che proseguirà da tecnico della squadra B. Oggi Bonera farà le convocazioni, tenendo conto di infortuni, impegni extra e stato di forma, soprattutto per chi a breve continuerà la stagione in nazionale. [...]

(Corsport)