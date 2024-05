Sette anni senza Champions. Mercato più povero per De Rossi

Per il settimo anno consecutivo la Roma non parteciperà alla Champions League. [...] L'Atalanta non ha fatto sconti e battendo nettamente il Torino ha escluso i giallorossi dalla Champions più ricca di sempre. [...] Nonostante l'obiettivo stagionale, sbandierato a più riprese dalla società, fosse qualificarsi tra le prime quattro. Quest'anno sarebbe bastato anche il quinto. La Roma è arrivata sesta. [...] I Friedkin dovranno aspettare ancora prima di sedersi al tavolo dei grandi.

Nonostante gli ingenti investimenti fatti da quando il 5 agosto del 2020 hanno rilevato la società dalle mani di James Pallotta. Quasi un miliardo di euro immesso nelle casse giallorosse per vedere la Champions League sempre dalla televisione. [...] Con quale ritorno? Di immagine ovviamente, con la doppia finale europea sotto la gestione Mourinho. [...] Economica, grazie all'amore sconfinato dei tifosi della Roma che post pandemia hanno fatto segnare 57 sold out allo Stadio Olimpico con quasi 3 milioni di presenze sugli spalti. Ma l'ambizione di Dan e Ryan Friedkin è di stare lassù, nel gotha del calcio. [...] Per questo in casa giallorossa sarà rivoluzione totale. Serve cambiare strategia. Mercato, calciatori e dirigenti. Aria nuova e uomini nuovi. [...]

(la Repubblica)