Serie A, quattro big stoppano Casini

Inter, Juventus, Milan e Roma hanno inviato al presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini una lettera informale per chiedere "niente fughe in avanti" nella riunione di oggi con il ministro Abodi, a cui prenderanno parte anche il presidente del Coni Malagò, il numero 1 della Figc Gravina e le componenti interessate. [...]

L'unico obiettivo, hanno rimarcato le 4, è sventare il "golpe" del governo sui controlli ai club. Il piano per le riforme votato in Lega è stato approvato con 16 voti su 20. Juve, Inter, Milan e Roma si sono astenute e ora ribadiscono di non sentirsi rappresentate da Casini. La Lega: "Le proposte sono portate avanti su mandato di tutti i club, mai parlato di unanimità".

(la Repubblica)