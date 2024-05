Sei squadre italiane in Champions e nove in Europa nel 2024-25. Non è un sogno, ma una possibilità reale. Se la Dea dovesse conservare l'attuale quinto posto, sesta del nostro campionato andrebbe in Champions: un motivo in più per Roma o, chissà, Bologna o Lazio per tifare Gasperini in finale. […] Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference e non piazzarsi tra le prime sette in Serie A, avremmo la certezza delle nove squadre per un 2024-25 da record.