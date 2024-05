Roma U14, è tris: titolo regionale e Lazio ko ai rigori

Contro pronostico la Roma Under 14 di Cervelli si è laureata campione regionale battendo nella finalissimi i pari età della Lazio dell'ex attaccante biancoceleste Rocchi. Al Castelli di Tor Sapienza ci sono voluti i calci di rigore per far esplodere la festa giallorossa e a far la differenza ci ha pensato il portiere Amato, che ha neutralizzato un penalty di Massarut prima della trasformazione decisiva di Tarquinia. Il derby, dunque, è finito con il punteggio di 6-4: i tempi regolamentarsi si erano chiusi senza gol, mentre nei supplementari c'è stato il botta e risposta tra Angeletti e Schettini. Per i giallorossi si tratta del terzo successo consecutiva in questa categoria.

(corsport)