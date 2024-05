Roma, tre punti obbligati e l'ultima di Lukaku in casa

La partita contro il Genoa lega la Roma a ricordi potenti: a Marassi i giallorossi vinsero il loro secondo scudetto l'8 maggio 1983, mentre il 28 maggio 2017 all'Olimpico Totti giocò la sua ultima partita con la maglia dei capitolini. La sfida di domani sera non toccherà quei vertici di emozione, ma resta una gara importante soprattutto per il presente e il futuro. Per Lukaku sarà al 99% l'ultima partita in casa da romanista: a giugno scadrà il prestito, i 42 milioni richiesti dal Chelsea per il riscatto sono eccessivi, l'ingaggio è fuori dai parametri e il rendimento da molte settimane è appena sufficiente. Tanti punti interrogativi su Dybala, così come resta sul tavolo il futuro di Abraham. Inoltre torneranno Solbakken, Belotti e Shomurodov (potrebbe restare al Cagliari con uno sconto sul riscatto). Improbabile la permanenza di Azmoun, per il quale il Bayer Leverkusen chiede 12.5 milioni.

(corsera)