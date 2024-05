Roma, ti giochi il futuro: Bayer e Atalanta ultime chance. Senza Champions cambia tutto

La Roma vede due cartelli stradali che indicano direzioni opposte, a sinistra c'è scritto "Champions", a destra una (probabile) nuova rivoluzione in vista con Daniele De Rossi punto fermo. Due scenari diversi: il primo esaltante per definizione, il secondo intrigante nel medio-lungo periodo. Perché la squadra e il club di Dan e Ryan Friedkin si giocano allo stesso modo il futuro in pochi giorni. E per capire fino in fondo l'importanza della sfida di Bergamo con l'Atalanta per l'Europa che conta, occorre affrontare con la stessa. sensibilità l'aspetto sportivo e quello contabile del club, che racchiude in sé la programmazione e la possibilità di nuove spese e ingaggi da grande per ridurre il gap con Inter, Milan e Juve. (...) La strada che porta alla Champions dall'Europa League appare complicata, se non già compromessa. Ai giallorossi serviranno domani almeno due gol per andare ai tempi supplemen tari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre per essere sicuri della finale a Dublino dovranno al vincere alla BayArena con tre o più gol di differenza. Impresa titanica, ma De Rossi glocherà il match con il meglio di cui dispone (a partire da Lukaku), consapevole comunque che la vera flnale per la Champions la glocherà domenica a Bergamo. (...)

(gasport)