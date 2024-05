Roma stanca, Dybala e Lukaku sono mancati nel momento decisivo

La Roma con il fiato corto aspetta dal 7 marzo che Lukaku e Dybala segnino insieme nella stessa partita. L'ultima volta è avvenuto contro il Brighton in Europa League, mentre in campionato accadde cinque giorni prima in casa del Monza. Da allora l'apporto dei due attaccanti è stato solo parziale. I motivi? L'argentino è ricaduto nei problemi muscolari e, nonostante abbia segnato più gol in Serie A rispetto alla passata stagione, è mancato proprio nel momento decisivo. Nel ritorno contro il Bayer Leverkusen e nello scontro diretto di Bergamo sarebbe potuto essere la carta vincente. Così sono ripartire le voci di una possibile partenza della Joya in estate per i milioni dell'Arabia Saudita o per l'Atletico Madrid. Chi vivrà, vedrà.

Lukaku ha disputato una prima parte di stagione veramente buona e c'è l'impressione che gradisse maggiormente l'atteggiamento tattico di Mourinho rispetto a quello di De Rossi. Non sarà facile trovare un attaccante del suo calibro, è stato un calciatore importante ma non un trascinatore. Il discorso sul centravanti sarà uno dei primi da affrontare per il nuovo ds, con i tifosi che aspettano risposte.

(corsera)