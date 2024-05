Roma, nove punti per non dover chiedere nulla a nessuno

Quanto pesa l’Europa nella stagione della Roma? Per capirlo, forse basteranno le tre partite che restano – a Bergamo, in casa contro il Genoa e a Empoli – ma solo a patto che i giallorossi le vincano tutte e tre. Così sarebbe garantito come minimo il quinto posto in campionato che, attraverso il ranking Uefa, premierà l’Italia. In caso contrario bisognerà aspettare i risultati altrui fino al 2 giugno, data non ancora ufficializzata ma ormai sicura del recupero Atalanta-Fiorentina. Il cammino europeo della Roma, negli ultimi tre anni, è stato eccezionale: la Conference 2022 vinta, la finale di Europa League 2023 persa ai rigori contro il Siviglia e ora la semifinale contro il Bayer imbattuto da 49 partite. Il pareggio di Leverkusen ha portato la Roma al primo posto del ranking Uefa tra le italiane, a pari merito con l’Inter. Sopra, solo i top club assoluti: Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e PSG. Un primato, però, che non qualifica per la prossima Champions. […] De Rossi ha fatto bene a mettere in campo contro il Bayer la miglior formazione perché solo così i calciatori possono crescere. Ora, però, serve un ultimo sprint. Anche se la squadra è stanca.

(Corsera)