Roma, la sera dei miracoli

[...] Nella storia delle coppe europee, soltanto 12 volte la squadra che ha perso 2-0 all'andata è poi riuscita a qualificarsi per il turno successivo. [...] Daniele è avvezzo alle rimonte. Su tutte quella con il Barcellona in Champions, preceduta da un discorso da brividi dello stesso DDR alla squadra: "Non lo so, ogni tanto preparo qualcosa e a volte no - sorride - A quella squadra dissi che mi fidavo in quanto compagno e capitano, a questa posso dire lo stesso. Mi fido di loro, a volte basta e a volte no. Ma ho grande fiducia che faremo la partita giusta". [...]

Motivazioni, voglia di rivalsa, un pizzico di amor proprio: sono componenti che in una partita come quella di questa sera possono fare la differenza. E il tweet del Bayer Leverkusen che ieri ha iniziato a dare indicazioni ai propri tifosi per la finale di Dublino, come se fosse già acquisita, [...] può essere una spinta in più a livello emotivo. [...] "Penso che lo staff e la squadra siano concentrati per affrontare bene la seconda semifinale, non ci snobberanno. Comunque lo abbiamo visto e commentato. Non ci leva il sonno". Potrebbe toglierglielo l'impiego o meno di Dybala. L'argentino sembra destinato alla panchina anche se De Rossi non regala certezze. Su di lui e sull'assetto: "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Le valutazioni le farò con i giocatori e lo staff, ma non in vista di domenica, ma in base a come starà il giocatore". [...]

(Il Messaggero)