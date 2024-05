ROMA-JUVENTUS, le probabili formazioni dei quotidiani: Angeliño torna titolare, tanti ballottaggi in difesa. Zalewski e Dybala a supporto di Lukaku

Altro giro, altra corsa. Dopo la complicata sconfitta europea contro il Bayer Leverkusen la Roma torna allo stadio Olimpico (ancora una volta sold out) alle 20:45 per la sfida Champions contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Previsti alcuni cambi di formazione rispetto a giovedì, soprattutto in difesa. Confermatissimo Svilar in porta, a destra Celik dovrebbe riprendersi il posto da titolare (favorito su Kristensen) mentre al centro Llorente e Ndicka potrebbero prendere il posto di Mancini e Smalling. A sinistra pronto Angeliño al posto di Spinazzola. Centrocampo titolare formato da Cristante, Paredes e Pellegrini, in attacco Zalewski potrebbe sostituire uno stanco El Shaarawy per supportare Lukaku insieme a Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.