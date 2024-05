Roma-Juventus, la moviola dei quotidiani: su Paredes se c'è punizione deve esserci anche il giallo

All'Olimpico termina 1-1 tra Roma e Juventus con le reti firmate Lukaku e Bremer. La partita ha lasciato qualche polemica sulla direzione arbitrale di Andrea Colombo. I tre maggiori quotidiani sportivi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, analizzano la mancata doppia ammonizione per Weah nell'azione in cui commette fallo su Paredes. Per il Corriere dello Sport il secondo giallo doveva essere tirato fuori anche per via della punizione fischiata. Dello stesso pensiero anche La Gazzetta dello Sport: "L'errore di Colombo è fischiare il fallo. Tradotto: o è dinamica oppure se è ritenuto fallo è da giallo"