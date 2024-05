Roma fai l'impresa. A Leverkusen nessuna fretta: forza mentale e zero errori

Nelle 48 partite di questa stagione da imbattuto, il Leverkusen non ha mai subito più di due gol in una singola gara. E soltanto in dieci occasioni, più di una rete. Forse sarà guardando a questi dati che il club ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per i biglietti della finale di Europa League a Dublino. [...] Sarà comunque difficilissimo per la Roma portare a compimento uno scherzetto del genere. La crudeltà del 2-0 dell'andata riduce al minimo le possibilità dei giallorossi, lo si era capito subito, e si è parlato più dell'errore di Abraham all'ultimo istante che dell'intera partita. [...]

"Cosa dobbiamo fare? Continuare a cercare il gol come abbiamo fatto all'andata anche se l'umore, l'inerzia e l'entusiasmo della gara si erano un po' spenti". [...] Il classico inizio a tutta velocità per cercare un gol subito non va più di moda: se piove dal cielo meglio, però contro una squadra di questo tipo sarebbe meglio controllare, non scoprirsi troppo per non far partire le frecce di Xabi Alonso. [...] Se Dybala non è certo di giocare subito, anche se De Rossi dice che "nessuno sarà preservato per Bergamo", Lukaku è atteso a una prova più continua rispetto all'andata, in cui iniziò benissimo ma poi soffrì. Il Lukaku che hanno in mente qui, e che temono, è anche quello di quattro anni fa, quando decise i quarti contro l'Inter con un gol e mezzo. [...]

(gasport)