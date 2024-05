Roma e Lazio, l’Europa può valere 40 milioni. ManU e Porto nel girone da 36 squadre

Roma e Lazio giocheranno insieme in Europa League, nel primo supergirone da 36 squadre che, a partire dal 25 settembre, inaugurerà la nuova formula. Saranno insieme anche nell'urna principale, quella delle squadre con il ranking più alto. E con un piccolo record, che può consolare la Roma per il sesto anno di fila senza Champions: saranno le 2 sole italiane sempre in Europa dal 2017-18 al 2024-25. Neanche Inter (fuori nel 2017-18), Milan (escluso nel 2019-20 per colpa del fair play finanziario) e Juventus (fuori in questo 2023-24 dopo la penalizzazione nello scorso campionato) ci sono riuscite, mentre il Napoli interromperà una striscia di 14 partecipazioni consecutive per il 10° posto con lo scudetto sul petto. […] Ci sono solo altre 9 partecipanti già sicure: Manchester United, Porto, Tottenham, Real Sociedad, AZ, Lione, Hoffenheim, Nizza e Athletic Bilbao. Poi: l'Eintracht Francoforte giocherà in EL a meno che il Borussia Dortmund vinca la Champions; in quel caso salirà nella coppa più prestigiosa lasciando il posto all'Heidenheim, finito 8° nella prima Bundesliga della sua storia. Un posto sarà assegnato alla squadra che domani vincerà la Conference League: Fiorentina od Olympiakos. Le altre 23 squadre: 12 saliranno dalle qualificazioni di EL, 11 scenderanno da quelle di Champions. Una vittoria varrà 3 punti, un pareggio 1. E il caso di specificarlo, perché per le sue classifiche all time l'Uefa calcola ancora 2 punti per un successo. […]

(Corsera)