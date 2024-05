Roma e Juventus per la Champions e per una volta senza veleni

[...] Senza l'odore di zolfo legato a tutte le vigilie delle partite di Mourinho contro i bianconeri, anche Roma-Juve ritorna - almeno alla vigilia - in un'atmosfera "normale". [...] Quando De Rossi ha preso il posto di Mourinho in panchina, i punti di distacco tra Juve e Roma erano 20 (49 a 29) e adesso sono 6 (65 a 59). Il problema è che le partite rimaste in campionato sono soltanto quattro. La Roma è apparsa stanca per la lunga rincorsa e nelle ultime quattro gare ha perso in casa sia contro il Bologna (1-3) che in Europa League contro il Bayer Leverkusen (0-2).

De Rossi, però, esclude di aver accantonato il discorso Coppa per dedicarsi soltanto al campionato: "In Europa non è tutto compromesso. Dovremo fare un risultato super contro una squadra che non perde da 47 partite. Sarà un'impresa tosta, ma possiamo farla". [...] La Roma potrebbe fare un turnover ragionato: Mancini è in diffida, El Shaarawy è sembrato tra i più stanchi, Lukaku è appena rientrato da un infortunio. De Rossi farà un mini-allenamento anche in mattinata proprio per capire chi ha recuperato dalle fatiche di Coppa e chi no. Fa un'eccezione per Dybala, il grande ex: "Finché sta in piedi, lo faccio giocare". [...]

(corsera)