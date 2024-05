Roma, che taglio: dai giocatori in uscita risparmia 42 milioni. Ora ne servono 100

L'Olimpico si prepara ai saluti: contro il Genoa c'è una Roma all'addio, con giocatori che andranno via per sempre e altri che potrebbero lasciare in caso di offerta. Poi c'è anche la questione del mercato in entrata, a cui penserà Ghisolfi. Ma per competere a livelli altri serve almeno un investimento da 50/60 milioni. Ad andare via saranno i portieri Rui Patricio e Boer, Spinazzola (De Rossi potrebbe comunque fare un tentativo per trattenerlo), Smalling (possibile risoluzione del contratto) e Karsdorp. Inoltre termineranno i prestiti di Kristensen, Llorente, Huijsen, Lukaku, Sanches e Azmoun. Con questi 11 la Roma risparmierà al netto 30.3 milioni, ma oltre a loro potrebbero andare via in caso di offerte anche Aouar, Zalewski, Celik e Abraham, con i quali si risparmierebbero ulteriori 11.5 milioni.

Poi ci sono gli acquisti e a oggi serve un portiere di riserva, due terzini destri (piace Diakité del Lille), uno sinistro, un difensore centrale, un centrocampista box to box, un centravanti titolare e un esterno offensivo a sinistra.

(gasport)