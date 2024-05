ROMA-BAYER LEVERKUSEN, le probabili formazioni dei quotidiani: Karsdorp a destra, ballottaggio Smalling-Ndicka. Davanti Dybala, Lukaku ed El Shaarawy

Questa sera alle 21:00 la Roma ricomincerà il suo percorso europeo in casa contro il Bayer Leverkusen, un rematch di quella che fu la semifinale dello scorso anno che vide i giallorossi di José Mourinho andare in finale grazie all'1-0 firmato Edoardo Bove dell'andata e lo 0-0 in terra tedesca. Pochi dubbi di formazione per Daniele De Rossi: in porta confermato Svilar, mentre in difesa c'è un doppio ballottaggio con Karsdorp e Llorente a sostituire lo squalificato Celik (favorito l'olandese) e al centro uno tra Smalling e Ndicka al fianco di Mancini. A sinistra Spinazzola, mentre dal centrocampo in giù si va verso la formazione titolarissima: Cristante, Paredes e Pellegrini alle spalle di Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LA REPUBBLICA - Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

GIANLUCADIMARZIO.COM - Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.