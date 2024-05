Roma, arriva Ghisolfi. Le missioni del ds: colpi, via gli esuberi e ridurre gli ingaggi

In attesa che diventi ufficiale anche per la Roma, Florent Ghisolfi ha già iniziato a studiare cosa fare per il futuro romanista. [...] Probabilmente Ghisolfi dovrà partire dalle plusvalenze, quelle da fare entro il 30 giugno, anche se l'impellenza non sembra essere più forte come prima. [...] Di certo, però, in uscita ci sono tanti giocatori da piazzare altrove. E non solo quelli già presenti nella rosa attuale (Karsdorp, Celik, Smalling, Aouar, Zalewski e Abraham sono gli elementi che si proverà a sistemare altrove), ma anche quelli che torneranno alla base dai vari prestiti: Belotti, Solbakken, Kumbulla, Shomurodov e Darboe. [...]

Poi si tratterà di rinforzare la squadra, per renderla davvero competitiva sui due fronti, campionato ed Europa. [...] Servono due terzini destri (piace Diakité del Lille), un difensore centrale di livello, un terzino sinistro, un centrocampista box to box (e Nandez del Cagliari - in scadenza - andrebbe benissimo...), un centravanti (oltre a Banza del Lille piace anche Samu Omorodion dell'Atletico Madrid, ma quest'anno in prestito all'Alaves) ed un esterno d'attacco (nel taccuino c'è Edon Zhegrova del Lille). [...] E poi c'è la questione degli stipendi, con un monte ingaggi attuale di ben 104,7 milioni di euro. [...] Il desiderio dei Friedkin è di abbassare il totale complessivo del costo del lavoro [...] del 10-15%. [...]

(gasport)