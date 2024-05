Rolfes: "Vogliamo vincere pure questa. Loro all'andata han fatto i furbetti"

CORSERA - In vista del ritorno di stasera della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen l'a.d. dei tedeschi Simon Rolfes ha rilasciato un'intervista esclusiva per il quotidiano. Queste le sue parole: "Siamo avanti al termine dei primi due tempi. Il nostro obiettivo è vincere pure il ritorno, vogliamo dimostrare la nostra superiorità. Sicuramente non perderanno tanto tempo come è successo un anno fa, ma non so se sarà una partita più calma e pacata. Nella gara di una settimana fa la Roma ha cercato qualche fallo un po' furbetto. L'arbitro ha reagito meglio, è stato più reattivo rispetto a un anno fa. Ha calmato le provocazioni e non ha considerato fallo ogni tuffo".

Quando ha capito che sarebbe stata una grande stagione?

"In campionato, quando a febbraio abbiamo battuto il Bayern Monaco 3-0 andando a +5 in classifica. In Europa pensiamo ad andare in finale...".

In che cosa siete migliorati rispetto a un anno fa?

"Avevamo una buona base, ma ci mancava qualche pezzo del puzzle. Xhaka ci ha portato esperienza, intelligenza e furbizia al centro del campo. Boniface all'inizio è stato importantissimo quando mancava Schick. Era fondamentale avere una rosa che potesse sopperire alle assenze che durante l'anno ci sarebbero state".

Come si spiega i tanti gol negli ultimi minuti di gara?

"Il nostro sistema di gioco ci permette di creare tante occasioni. Non è solo un giocatore che sa segnare nel recupero, è tutta la squadra portata a farlo. Quando, in una stagione, ben 13 calciatori segnano dall'ottantesimo in pii, di certo non può essere un caso".