Andrea Belotti, attaccante di proprietà della Roma, si trova alla Fiorentina con la formula del prestito secco e dopo le ultime due partite della stagione tornerà nella Capitale. Possibilità di acquisto da parte della Viola al momento non ce ne sono, motivo per cui i giallorossi dovranno pagargli per un'altra stagione l'ingaggio da 2.8 milioni netti più bonus, a meno che non trovino un'altra destinazione.

(gasport)