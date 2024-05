Ritorni da incubo: Solbakken e Kumbulla dopo il fallimento, tanti dubbi su Belotti

Se è vero che il nuovo d.s. - tutti gli indizi portano al francese Ghisolfi in uscita dal Nizza - non dovrà produrre plusvalenze (si era parlato di 40 milioni) entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con la Uefa, lo è altrettanto che quel giorno a Trigoria rientreranno almeno 4 "indesiderati": Shomurodov, Belotti, Solbakken e Kumbulla. [...] Due di loro, Solbakken e Kumbulla, in questa stagione sono stati disastrosi: il norvegese a gennaio è stato rispedito al mittente dall'Olympiakos, poi è finito in Giappone dove non ha giocato nemmeno un minuto. [...] Difficile piazzare anche Kumbulla, pochi minuti nel Sassuolo in lotta per la salvezza, che potrebbe essere stata vanificata proprio dall'autorete contro il Genoa del difensore albanese. [...]

E' andato meglio (3 gol in 21 partite) Shomurodov al Cagliari, che potrebbe decidere di comprarlo ma difficilmente al prezzo di 9 milioni fissato dalla Roma. Per quanto riguarda il riscatto da parte della Fiorentina di Belotti, molto dipenderà dal nuovo allenatore viola: il Gallo è in prestito secco e no nci sono clausole per l'acquisto. E' arrivato a parametro zero per cui qualsiasi cifra la Roma dovesse incassare sarebbe considerata plusvalenza. [...]

(corsera)