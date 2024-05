Riprendono i sondaggi a Pietralata

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Le trivelle sono pronte a tornare in azione a Pietralata, l'area dove sorgerà il futuro stadio della Roma. Dopo la richiesta del 9 aprile di sospensione precauzionale per analizzare la situazione e verificare rischi sulle nidificazioni degli uccelli (il sopralluogo nella zona è datato 15 aprile), dal 16 maggio è arrivata dall'Assessorato all'Ambiente l'autorizzazione a riprendere i sondaggi geologici e archeologici. Con buona pace dei comitati contrari al futuro impian-to della società dei Friedkin. Il completamento dei sondaggi servirà per arrivare al progetto definitivo dell'opera. Resta ancora incerto quando i faldoni saranno presentati al Comune, visto che da Trigoria, per ora, nonostante assicurino che i tempi non saranno lunghi, non vogliono dare una tempistica precisa per la presentazione del progetto.