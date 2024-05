Resettare e ripartire. Ora il focus si sposta sulla Juve da battere

Resettare e ripartire. Già domenica dalla Juventus. [...] La Roma esce dalla prima sfida contro il Bayer Leverkusen affossata nell'animo e sconfitta nel risultato. Tra cinque giorni in Germania servirà un'impresa. [...] Per questo il focus da adesso deve essere sul campionato. Una scelta quasi obbligata per i giallorossi, nonostante De Rossi abbia sempre negato qualsiasi tipo di priorità tra Serie A ed Europa League. [...] Domenica sera all'Olimpico arriva la Juventus. Terza in classifica e reduce da una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato. [...] Poi si vola in Germania, con orgoglio ma con poche speranze. Prima della sfida all'Atalanta della prossima settimana. Che, senza troppi giri di parole, vale l'intera stagione. [...]

La squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida ai bianconeri. Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Bayer Leverkusen. Da valutare le condizioni di Spinazzola e Mancini, usciti malconci giovedì sera. L'allenatore Daniele De Rossi oggi parlerà in conferenza stampa alle 10.30 per presentare la sfida con Allegri. Intanto entro la prossima settimana dovrebbe essere annunciato il nome del nuovo direttore sportivo.

(la Repubblica)