Rebus Dybala: ecco Ghisolfi

IL TEMPO (L. PES) - A Empoli per chiudere l'ennesima lunga e sfiancante stagione, in attesa dei risultati delÏ'Atalanta. Una vigilia serena in casa Roma, che nel frattempo accoglie in gran segreto il nuovo ds Ghisolfi, Ieri il francese, sbarcato poche ore prima nella Capitale, ha visitato il centro sportivo lontano da occhi indiscreti e molto probabilmente ha avuto modo di confrontarsi con De Rossi (che alle 15 parlerà nell'ultima conferenza stampa della stagione) che ha apposto la firma sul contratto triennale che lo legherà al club, così come il nuovo responsabile dell'area tecnica. Al Castellani il risultato non conterà nulla per i giallorossi, che invece affronteranno un Empoli costretto a vincere per restare in Serie A. La Roma resta appesa ai risultati dell'Atalanta (non deve fare più di 2 punti nelle ultime due gare per rimanere dietro al Bologna) che poche ore prima dei giallorossi sfiderà al Gewiss Stadium il Torino per poi giocare il famoso recupero della 29a giornata tra la squadra di Gasperini e la Fiorentina (impegnata tre giorni prima ad Atene per la finale di Conference League) che si giocherà il 2 giugno alle 18. Quella di domani sarà l'ultima recita per diversi: Rui Patricio su tutti, ma anche i calciatori in prestito come Kristensen, Renato Sanches, Azmoun e con un asterisco su Spinazzola che in Toscana non ci sarà e che spera ancora in un rinnovo con i giallorossi. Poi ci sono i due uomini copertina della stagione Lukaku e Dybala, che per motivi diversi potrebbero lasciare dopo un'annata comunque da protagonisti. Il belga, in attesa del responso sulla Champions, ha un costo alto sia di ingaggio che di cartellino, trattenerlo sarebbe un'operazione dispendiosa e in controtendenza con il piano estivo targato De Rossi-Ghisolfi che vedrà ingenti investimenti su giovani e profili futuribili. Merita un discorso a parte il futuro di Paulo Dybala. All'alba dell'ultimo anno di contratto, salvo un quarto di prolungamento automatico a discrezione del calciatore l'argentino cerca chiarezza sul suo destino. In due anni ha visto praticamente raddoppiare il suo stipendio, ma un'altra assenza della Roma dalla Champions potrebbe esser presa con qualche fastidio dalla Joya. Mentre a Trigoria si ragiona su costi e benefici del trattenere l'ex Juve in rosa, in attesa di una finestra di mercato nella quale a Luglio Dybala può partire per 13 milioni all'estero e 20 in Italia. Il primo bivio sulla strada di Ghisolfi, potrebbe essere proprio rappresentato dalla strada da scegliere per il futuro del fantasista campione del mondo.