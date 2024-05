Rabbia Roma, finale sfiorata. De Rossi: “Partita eroica, uscire così fa male”

Non è riuscito il miracolo (sportivo) alla Roma, che ha cullato fino a pochi minuti dalla fine il sogno della clamorosa rimonta. A Leverkusen è finita 2-2, e la terza finale europea consecutiva è svanita, tra gli applausi dei duemila tifosi giallorossi arrivati fino in Germania che hanno apprezzato l'impegno e il cuore della squadra. A fine partita Daniele De Rossi, pur profondamente amareggiato, sottolinea la prova del gruppo. "È stata una partita eroica - le sue parole - abbiamo fatto bene come avevamo fatto bene nella gara d'andata. I ragazzi hanno giocato una partita incredibile, contro la Juventus avevamo speso tantissimo e qui in Germania abbiamo prodotto uno sforzo incredibile, sfiorando il miracolo. Sapevamo che contro di loro non aveva vinto nessuno, eppure l'abbiamo riaperta: fa male, ora ci mancano le ultime tre fatiche. L'orgoglio ti porta fino ad un certo punto, molti calciatori sono stanchi, abbiamo perso Spinazzola ma ce la giocheremo al massimo contro l'Atalanta, dobbiamo essere pronti a fare una grande partita .Sappiamo che abbiamo l'acqua alla gola - continua il tecnico - ma alla squadra non posso dire niente. In queste partite europee ho imparato tanto, ho fatto un percorso che è riuscito a pochi nella storia della Roma e per questo devo ringraziare i ragazzi ma non posso accontentarmi perché il mio lavoro è capire perché non siamo andati in finale. Al Bayer facciamo i complimenti perché i tedeschi oggi sono più forti di noi. Dybala? Lo avrei messo dentro ai supplementari, ma non sta ancora bene". (...) A regalare il sogno alla Roma era stato Paredes, autore di una doppietta su calcio di rigore. "Fa male - le sue parole - uscire in questo modo perché avevamo in mano la partita, purtroppo dopo l'autogol di Mancini siamo stati costretti ad andare tutti avanti e non si possono lasciare tutti quegli spazi a giocatori così forti. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, fino a pochi minuti dalla fine era stata una grande partita. Dispiace perché abbiamo fatto un grande sforzo, volevamo arrivare in finale e dare una gioia ai nostri tifosi".

(corsera)